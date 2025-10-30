RESISTENCIA RECUPERARON UNA MOTOCICLETA BUSCADA POR SUPUESTO HURTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los efectivos continúan la investigación para dar con la ubicación de los presuntos autores.

Este jueves, efectivos de la División Sustracción Vehicular lograron recuperar una motocicleta y prendas de vestir utilizadas por los autores del hecho. El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 13:20 en la avenida Quijano y calle 15, de la ciudad de Resistencia, tras la investigación por “Supuesto Hurto”.

Las denunciantes son dos mujeres de 32 y 24 años que habían informado que personas desconocidas sustrajeron una Zanella ZB y una Motomel B110 desde el garaje del barrio Ministro Rawson.

Mediante las cámaras de seguridad, los agentes identificaron a un ciudadano que ingresó alrededor de las 03:12. Continuando el trabajo investigativo, lograron reconocer al presunto autor. De esa manera, este mediodía averiguaron que estaba ofreciendo uno de los vehículos en la avenida mencionada junto a otra persona.

Con esa información, el personal montó un operativo de vigilancia hasta que lograron dar con el ciudadano. Cuando notó la presencia policial, abandonó el rodado para darse a la fuga.

En el lugar, los efectivos secuestraron una Motomel B110 que coincidía con el vehículo buscado, y prendas de vestir tales como una campera, un jean y un par de zapatillas.

