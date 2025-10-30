DETENCIÓN EN FONTANA UN HOMBRE FUE CAPTURADO LUEGO DE AGREDIR Y ROBAR A UN VECINO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La víctima debió ser hospitalizada luego de sufrir golpes y amenazas con armas.

Este jueves por la mañana, efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana detuvieron a un hombre de 32 años acusado de participar en un violento robo ocurrido días atrás en la ciudad de Fontana.

El hecho se registró el pasado 27 de octubre, cuando dos sujetos ingresaron a una vivienda del barrio Querini Fontana y agredieron al propietario tras ser sorprendidos mientras sustraían diversos elementos. La víctima sufrió lesiones en la cabeza y el cuerpo, por lo que debió ser hospitalizada.

A partir de tareas investigativas y recorridas por la zona, los agentes lograron identificar y detener a uno de los presuntos autores, conocido en la zona. El hombre fue trasladado a la Comisaría Primera de Fontana, quedando a disposición de la fiscalía que interviene en la causa.

