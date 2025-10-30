RESISTENCIA SERÁ SEDE DE LA PRIMERA BIENAL TECNOLÓGICA DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Bienal Tecnológica es un proyecto impulsado por la Fundación Vuela Alto y cuenta con el acompañamiento de Fundación Soy Chaco, Lotería Chaqueña y otras áreas del Gobierno provincial. Esta acción representa el primer paso para que los jóvenes diseñen su propio merchandising e indumentaria oficial, fortaleciendo su identidad y sentido de pertenencia.

El evento se realizará del 14 al 16 de noviembre en el Domo del Centenario y reunirá innovación, educación, cultura y entretenimiento. La ciudad de Resistencia será escenario de la primera Bienal Tecnológica del Chaco, un evento que busca integrar educación, innovación, cultura y recreación, y que se desarrollará del 14 al 16 de noviembre en el Domo del Centenario.

Desde la Fundación Soy Chaco destacaron la importancia de acompañar iniciativas que promuevan la creatividad y la innovación. “Nos alegra poder colaborar con la entrega de remeras al equipo organizador porque este espacio reunirá a estudiantes, docentes, empresarios, emprendedores y apasionados por la tecnología, y que sigue creciendo gracias al compromiso de todos”, expresó su titular, María Martina.

La Bienal Tecnológica del Chaco reunirá a escuelas técnicas, universidades, emprendedores y empresas que presentarán proyectos y desarrollos tecnológicos de toda la región. Será un espacio para mostrar el talento joven, impulsar la vinculación educativa y productiva, y acercar la tecnología a la comunidad de una forma interactiva.

Además de la exposición tecnológica, el evento incluirá actividades culturales y recreativas, como una batalla de DJ, la elección de la embajadora de la Bienal Tecnológica, espectáculos de danza y música, shows de artistas emergentes y un patio gastronómico con la participación de emprendedores locales.

“Queremos que toda la familia pueda disfrutar, aprender y vivir la tecnología de manera interactiva”, destacaron los organizadores, quienes subrayaron que la Bienal será una verdadera fiesta de la innovación y el talento chaqueño.

