VIALIDAD PROVINCIAL REFUERZA TAREAS DE LIMPIEZA Y PIDE NO ARROJAR BASURA EN LAS LAGUNAS

El organismo volvió a realizar tareas de limpieza sobre calle La Florida de Resistencia y advierte sobre los perjuicios que ocasiona esta práctica en la comunidad.

Vialidad Provincial solicita a los vecinos que no arrojen basura, cubiertas ni plásticos en las lagunas ni en los espacios públicos, luego de que personal del organismo debiera volver a realizar tareas de limpieza sobre calle La Florida, Resistencia, donde se detectaron nuevamente residuos arrojados de manera indebida.

Durante el operativo, los trabajadores retiraron una importante cantidad de cubiertas, restos de plásticos y basura acumulada, materiales que obstaculizan el escurrimiento del agua y generan focos de contaminación. “Hoy volvimos a limpiar la zona y lamentablemente un camión volvió a descargar cubiertas y basura. Fueron los propios vecinos quienes nos avisaron. Pedimos encarecidamente que no lo hagan, porque esto perjudica directamente a toda la comunidad”, expresaron desde el organismo.

Vialidad Provincial realiza periódicamente operativos de limpieza y saneamiento en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mantener en condiciones las calles, desagües y banquinas, especialmente antes de los períodos de lluvias. El Ing. Gustavo De Martini, de Vialidad Provincial, recordó “que la colaboración de los vecinos es fundamental para conservar los espacios limpios y evitar la obstrucción de desagües y canales. Cada vez que se arrojan residuos en la vía pública, se afectan los drenajes naturales y se generan riesgos sanitarios. Mantener limpia la ciudad es una tarea compartida”, remarcó.

Finalmente, desde Vialidad Provincial agradecen a los vecinos que alertan sobre estas situaciones y reiteraron el compromiso de continuar trabajando para mejorar la infraestructura y el mantenimiento urbano en beneficio de toda la comunidad.

