AMPLIO TRIUNFO DE LA LISTA 10 EN LAS ELECCIONES DEL INSSSEP

Con una amplia participación de afiliados en toda la provincia, la Lista 10 se impuso con contundencia en las elecciones del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), consolidando su representación dentro del organismo y ratificando el acompañamiento de los trabajadores y jubilados al espacio.

El proceso electoral se desarrolló con total normalidad en las distintas delegaciones del interior y en la capital provincial, donde miles de afiliados acudieron a las urnas para elegir a sus representantes. Los resultados oficiales confirmaron un amplio respaldo a la Lista 10, que llevó a Germán Landriel (vocal activo titular) Mariela Mercadín (vocal activa alterno) Zulma Galeano (síndico titular); a Fernando Romero (síndico alterno) Griselda Troncozo y Miriam Jacquet (vocales pasivos) y logró imponerse en la mayoría de las mesas habilitadas. Desde el espacio ganador destacaron la importancia de la participación democrática y el compromiso de los afiliados: “Queremos agradecer profundamente a cada uno de los trabajadores y jubilados que se acercaron a votar. Este resultado refleja el apoyo a un proyecto que busca fortalecer el INSSSEP, garantizar la transparencia y mejorar los servicios para todos los afiliados”, expresaron los referentes de la Lista 10. Asimismo, subrayaron que el acompañamiento obtenido “es un reconocimiento al trabajo que se viene realizando, con diálogo, responsabilidad y compromiso hacia los beneficiarios del sistema”.



La jornada electoral fue valorada positivamente por las autoridades del instituto y por los fiscales de las diferentes listas, quienes coincidieron en destacar el orden, la transparencia y la participación ciudadana durante el desarrollo de los comicios.

Relacionado