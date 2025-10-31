Vie. Oct 31st, 2025

SE VIENE EL CYBERMONDAY 2025 CON MÁS DE 900 MARCAS

Las categorías más buscadas incluyen electro y tecno, indumentaria y calzado, hogar y deco, viajes, salud y belleza. Habrá ofertas especiales.

Tal como se había anunciado, el CyberMonday 2025 se realizará en la Argentina del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre. 

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento promete tres días de fuertes descuentos y un movimiento clave para el consumo digital, en un contexto donde la inflación y el poder adquisitivo siguen marcando el pulso de las compras.

Como cada año, el comercio electrónico se prepara para uno de sus momentos más intensos. Desde televisores y celulares hasta pasajes aéreos, el CyberMonday se convirtió en una cita fija para quienes esperan una oportunidad real de ahorro o al menos, un respiro en medio de precios cada vez más altos.

MARCAS Y CATEGORÍAS

Más de 900 marcas confirmaron su participación, entre ellas, Samsung, Frávega, LG, Philips, Movistar, Farmacity, Adidas, Yenny/El Ateneo y AlMundo. 

Las categorías más buscadas incluyen electro y tecno, indumentaria y calzado, hogar y deco, viajes, salud y belleza.

Este año habrá «Megaofertas Bomba» con promociones por hora y una «Noche Bomba», con descuentos especiales desde las 20 hasta las 22.

La edición también incorpora una sección llamada «Al Toque», que permite personalizar el sitio según intereses, comparando precios y envíos en tiempo real.

CYBERDESCUENTOS 

Como novedad, la CACE presentó a Cybot, un asistente virtual que guía al usuario durante las compras.

Además, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA auditará las ofertas para garantizar transparencia.

