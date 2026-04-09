VIVIENDAS EN RESISTENCIA: DESDE EL 14 COMIENZA LA INSCRIPCIÓN PARA EL PROYECTO AXIS

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), junto a la empresa Midot S.A., anunció la apertura de inscripciones para acceder a las primeras 120 unidades habitacionales del Proyecto AXIS en Resistencia. El período de inscripción comenzará el martes 14 de abril y se extenderá hasta el miércoles 29, mientras que el sorteo público está previsto para el mes de junio.

El Proyecto AXIS es un emprendimiento de carácter totalmente privado, acompañado institucionalmente por el IPDUV, que busca facilitar el acceso a la vivienda propia mediante un proceso transparente, con control de un escribano público. El anuncio se realizó en la Casa de Gobierno, con la participación del ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez; el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea; y el ingeniero Luis Mariano Lugo, en representación de la firma Midot S.A. En la oportunidad, se firmó un convenio de cooperación público-privada que establece el rol de cada parte.

Según lo acordado, el IPDUV tendrá a su cargo la difusión, recepción de solicitudes, conformación del padrón y la organización del sorteo. En tanto, la empresa Midot S.A. será responsable del desarrollo inmobiliario, ejecución de obras, comercialización y entrega de las viviendas.

Las inscripciones se realizarán de manera online a través de la página oficial ipduv.chaco.gob.ar y la plataforma Tu Gobierno Digital. Entre los requisitos, se establece un ingreso familiar mínimo de $2.500.000.

Desde el organismo remarcaron que el proceso se llevará adelante bajo criterios de transparencia e igualdad de oportunidades, con la intervención de un escribano del Registro Notarial Especial del IPDUV, quien certificará cada instancia.

Asimismo, aclararon que el emprendimiento no implica financiamiento ni asignación de recursos públicos, sino que forma parte de una estrategia de articulación público-privada destinada a promover el desarrollo urbano y dinamizar la economía.

De esta manera, el Proyecto AXIS se presenta como una nueva alternativa para que familias de Resistencia accedan a una vivienda, en un marco de gestión transparente y con participación del sector privado.

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