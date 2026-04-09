SÁENZ PEÑA: ZDERO INAUGURÓ EL NUEVO CONSULTORIO OFTALMOLÓGICO EN EL HOSPITAL 4 DE JUNIO

El gobernador Leandro Zdero inauguró el nuevo Consultorio Oftalmológico del Hospital 4 de Junio “Dr. Ramón Carrillo” de Presidencia Roque Sáenz Peña, un espacio destinado a fortalecer la atención de la salud visual para pacientes de la ciudad y localidades cercanas.

La puesta en funcionamiento de este servicio, largamente esperado por más de 20 años, permitirá ampliar la cobertura asistencial, optimizar las derivaciones y garantizar atención especializada con equipamiento de última generación, mejorando el acceso a controles, diagnósticos y tratamientos oftalmológicos.

Ayer, durante el acto, el mandatario destacó la importancia de la obra: “Esto era un desafío pendiente desde hace más de 20 años. Hoy logramos poner en funcionamiento un servicio clave dentro del hospital, con tecnología de primer nivel y profesionales comprometidos con la salud”, expresó.

Zdero subrayó además el proceso de transformación del hospital en los últimos años: “Recuperamos áreas fundamentales como salud mental y hoy seguimos sumando servicios. Este hospital cambió profundamente, y eso es resultado de una administración responsable y de decisiones claras para fortalecer el sistema sanitario”.

El gobernador también remarcó que el Hospital 4 de Junio es un centro de referencia en el interior provincial, por lo que la incorporación de este consultorio impactará en toda la región. En ese marco, adelantó que se proyectan nuevas obras, entre ellas el desarrollo de un área pediátrica para seguir ampliando la capacidad de atención.

Un servicio histórico y equipamiento de última generación

El nuevo Consultorio Oftalmológico cuenta con tecnología específica para brindar atención integral, incluyendo autorefractómetro, lámpara de hendidura, campímetro digital, tonómetro y oftalmoscopio binocular, entre otros equipos de alta complejidad. El ministro de Salud destacó que la habilitación del servicio representa “un sueño hecho realidad” para el equipo médico. “Durante años se trabajó con limitaciones técnicas y hoy contamos con las herramientas necesarias para dar respuestas concretas a la comunidad”, señaló, al tiempo que instó a redoblar el compromiso del personal para mejorar la atención.

Por su parte, el director del hospital, Jaime Etchelouz, valoró la concreción del proyecto y el impacto positivo para la institución: “Es un logro muy esperado que hoy se hace realidad. Contamos con aparatología de primer nivel que permitirá mejorar notablemente la atención oftalmológica”, afirmó.

La incorporación de este servicio permitirá evitar derivaciones, reducir tiempos de espera y garantizar una atención más eficiente para pacientes del centro chaqueño y zonas aledañas. De esta manera, se sigue fortaleciendo el sistema de salud, con inversiones en infraestructura, equipamiento y recursos humanos, con el objetivo de garantizar una atención de calidad en todo el territorio.

Relacionado