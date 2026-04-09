OPERATIVO ANTIFRAUDE: SECHEEP ELIMINÓ TENDIDOS CLANDESTINOS EN RESISTENCIA

En el marco del “Plan de Tolerancia Cero a las Conexiones Irregulares”, Secheep llevó adelante un nuevo operativo de lucha contra el fraude eléctrico en la zona norte de Resistencia, tras una denuncia realizada por vecinos a la línea 0800-7777-589.

El procedimiento, que contó con la colaboración de la Policía, se concretó en inmediaciones de avenida Coronel Falcón y Defensa Norte, así como en la intersección de calle Raúl B. Díaz y Defensa Norte. Allí, las cuadrillas detectaron y eliminaron dos tendidos ilegales de aproximadamente 150 metros de cables y tres postes de madera utilizados para conexiones clandestinas.

Desde la empresa energética señalaron que estas acciones forman parte de un abordaje integral que se desarrolla en toda la provincia, con el objetivo de erradicar prácticas ilegales que afectan la calidad del servicio y representan un riesgo para la seguridad de las personas.

El presidente de Secheep, José Bistoletti, destacó que los operativos responden a una política sostenida del Gobierno provincial. “Estamos profundizando estos procedimientos porque cada conexión ilegal perjudica directamente a los usuarios que cumplen con el pago de su factura, además de implicar un grave riesgo eléctrico”, afirmó.

Asimismo, remarcó la importancia de la participación ciudadana: “Este operativo fue posible gracias a la denuncia de vecinos. Estas conexiones representan un peligro real para la vida de las personas y deben ser eliminadas”.

Operativos en toda la provincia

Desde inicios de 2026, Secheep intensificó los controles en el área metropolitana del Gran Resistencia, con intervenciones en Puerto Vilelas, Puerto Tirol, Margarita Belén, Barranqueras, Fontana y numerosos barrios.

Además, las acciones se replicaron en distintas localidades del interior, como Juan José Castelli, Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela, Quitilipi y Charata, entre otras.

Los operativos incluyen la eliminación de conexiones irregulares, el reemplazo de medidores y la atención de reclamos específicos, con el fin de normalizar el servicio eléctrico.

Desde la empresa remarcaron que la regularización del suministro no solo mejora la calidad del servicio, sino que también garantiza mayor seguridad para los usuarios.

Las conexiones ilegales y precarias representan un alto riesgo de electrocución y afectan la estabilidad de la red eléctrica, generando inconvenientes para toda la comunidad.

En ese sentido, el “Plan de Tolerancia Cero a las Conexiones Irregulares” busca consolidar una red eléctrica más segura, eficiente y equitativa en toda la provincia, promoviendo la incorporación de usuarios al sistema formal y combatiendo el fraude eléctrico.

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