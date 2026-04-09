SÁENZ PEÑA RECUPERAN MOTOCICLETA SUSTRAÍDA Y DEMORAN A UN JOVEN

Desconectaron las cámaras de seguridad para llevarse el rodado.

El procedimiento se llevó a cabo este jueves alrededor de las 13:00, el personal del Departamento de Investigaciones Complejas Interior tras tareas investigativas iniciadas a partir de la denuncia radicada por una mujer de 30 años, quien informó que durante la madrugada, cerca de las 2, personas desconocidas ingresaron a su domicilio sin ejercer violencia y sustrajeron una motocicleta 110 cc, marca Zanella, modelo ZB, de color azul.

De acuerdo a lo denunciado, los autores habrían desconectado manualmente las cámaras de seguridad del inmueble, lo que impidió registrar la secuencia del hecho. Posteriormente, la denunciante amplió su declaración y señaló a dos jóvenes como presuntos responsables.

A partir de esta información, efectivos policiales se dirigieron al barrio Aipo 160 Viviendas, donde procedieron a la demora de un ciudadano de 26 años y al secuestro de una motocicleta que presentaba idénticas características y numeración que la denunciada como sustraída.

El demorado fue trasladado junto al rodado recuperado a la Comisaría Cuarta, donde la moto fue entregada a su propietaria y el joven fue notificado de su aprehensión en la causa supuesto hurto.

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