COMANDANCIA FRIAS VOCACIÓN DE SERVICIO SOBRE EL AGUA: LA POLICÍA DEL CHACO DESAFÍA LA CRECIDA DEL BERMEJO PARA ASISTIR A FAMILIAS AISLADAS

En una jornada marcada por el avance implacable del río Bermejo, la División Patrulla Fluvial, en un trabajo conjunto con la Comisaría de Comandancia Frías, reafirmó esta mañana su compromiso inquebrantable con la comunidad. A pesar de las dificultades logísticas y los cortes en los caminos causados por el agua, los efectivos lograron completar una misión de asistencia vital en el Paraje Aguas Verdes.

El operativo se inició a las 10:30, cuando el Móvil N-135 y el Móvil DJ-09, que transportaba la embarcación LP-03, se dirigían a asistir a la familia del ciudadano José Ruiz Díaz. Durante el trayecto, a unos 8 kilómetros de la planta urbana, el equipo se topó con un escenario crítico: la fuerza del río durante la madrugada había provocado tres cortes en la ruta de aproximadamente 150 metros cada uno.

La situación se tornó aún más compleja cuando el móvil DJ-09 quedó varado al intentar sortear el último tramo anegado. Lejos de detener la misión, el personal policial dio una muestra de gran labor y entrega: el timonel de la Patrulla Fluvial y los agentes de la Comisaría local, junto a la colaboración del propio vecino afectado, decidieron continuar a pie.

En un esfuerzo físico destacable, los efectivos trasladaron a mano el tráiler y llevaron la embarcación a rastra por el terreno inundado para asegurar que la ayuda llegara a su destino. Mientras una parte del equipo garantizaba la asistencia a la familia Díaz, otros efectivos permanecieron en la zona de los cortes regulando el tránsito y ayudando a los pobladores a cruzar de manera segura las zonas críticas.

Este accionar pone de manifiesto la resiliencia de la Policía del Chaco, que no se detiene ante los imprevistos climáticos ni las fallas mecánicas cuando se trata de proteger y contener a las familias que sufren las consecuencias de la crecida.

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