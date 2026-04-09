RESISTENCIA  LO ATRAPARON CON UN ARMA DE FUEGO, AMENAZABA A SUS VECINOS

El hombre de 59 años fue puesto ante la justicia por abuso de armas, en su poder secuestraron un revólver calibre 32

Este mediodía los efectivos de la Comisaría Decimocuarta fueron alertados sobre un sujeto armado en el barrio 17 de Julio, un hombre denunció que un sujeto del barrio andaba armado y lo había amenazado con un revólver, lo increpó y efectuó disparos al aire para intimidar.

Inmediatamente los agentes se dirigieron al lugar con las características aportadas, en pocos minutos identificaron a un hombre con vestimenta y motocicleta similar. En el baúl del rodado tenía un revólver calibre 32 con cuatro cartuchos del mismo calibre. Fue conducido a la dependencia policial.

Finalmente la fiscalía en turno dispuso la aprehensión del hombre de 59 años en la causa Supuesto Abuso de Armas.

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