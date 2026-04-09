BUSCAN A UNA CHICA DE 14 AÑOS QUE DESAPARECIÓ EN MERLO CUANDO IBA A LA ESCUELA: DEJÓ CARTAS DE DESPEDIDA

Una adolescente de 14 años es buscada en Merlo luego de haber desaparecido cuando iba a la escuela. La última vez que la vieron fue ayer a las 8 de la mañana, antes de ingresar a la EES N°16.

La familia contó que Maitena suele ir todos los días junto a su hermana al colegio. Sin embargo, ayer le dijo a la chica que entrara, que ella tenía que saludar a una amiga. A partir de ese momento, nada se sabe de ella.

La chica se fue con $40.000 y la sube cargada, pero dejó su celular en la casa y unas cartas de despedida.

Según indicaron vecinos, la mamá desbloqueó el teléfono y encontró chats y llamadas de números extranjeros que la incitaban a escaparse.

El video que posteó la tía de Maitena, en una desesperada búsqueda en Merlo. (Video: X / @merloreal)

Maitena mide 1,50 metros, tiene el pelo castaño claro y ojos claros. La última vez que fue vista llevaba puesto un jean gastado, un buzo tipo canguro color verde lima y unas zapatillas negras; el pelo lo tenía atado y tiene flequillo.