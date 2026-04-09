BUSCAN A UNA CHICA DE 14 AÑOS QUE DESAPARECIÓ EN MERLO CUANDO IBA A LA ESCUELA: DEJÓ CARTAS DE DESPEDIDA
La última vez que la vieron fue este miércoles a las 8 de la mañana en la puerta del colegio. Su familia encontró en su teléfono chats de números desconocidos.
Una adolescente de 14 años es buscada en Merlo luego de haber desaparecido cuando iba a la escuela. La última vez que la vieron fue ayer a las 8 de la mañana, antes de ingresar a la EES N°16.
La familia contó que Maitena suele ir todos los días junto a su hermana al colegio. Sin embargo, ayer le dijo a la chica que entrara, que ella tenía que saludar a una amiga. A partir de ese momento, nada se sabe de ella.
La chica se fue con $40.000 y la sube cargada, pero dejó su celular en la casa y unas cartas de despedida.
Según indicaron vecinos, la mamá desbloqueó el teléfono y encontró chats y llamadas de números extranjeros que la incitaban a escaparse.
Maitena mide 1,50 metros, tiene el pelo castaño claro y ojos claros. La última vez que fue vista llevaba puesto un jean gastado, un buzo tipo canguro color verde lima y unas zapatillas negras; el pelo lo tenía atado y tiene flequillo.