SÁENZ PEÑA HALLAZGO DE UN HOMBRE SIN VIDA: TRES DETENIDOS

Tras un operativo cerrojo detuvieron a los principales sospechosos.

En horas de la tarde, efectivos de la Comisaría Segunda intervinieron en un domicilio ubicado sobre calle 12 entre 7 y 9 del barrio La Madrid, donde fue hallado sin vida Hugo Alejandro Ibarrola, de 72 años. El cuerpo presentaba manchas rojizas y los pies atados según el relato de un familiar de 64 años, quien dio aviso inmediato a la Policía tras encontrarlo en esas condiciones.

Al lugar acudieron móviles policiales de la Comisaría Segunda, el Gabinete Científico del Poder Judicial, la médica forense, personal de Bomberos y de la División Investigaciones. El fiscal de turno, Dr. César Luis Collado, dispuso las primeras diligencias y la intervención de los equipos especializados.

Durante el operativo cerrojo desplegado en el barrio, con las primeras informaciones, fueron conducidos tres sospechosos, un joven de 21 y dos hermanos de 29 y 39 años.

Los tres, domiciliados en la misma zona, serían posibles autores del hecho. La investigación continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar responsabilidades.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía N°1, mientras se esperan los resultados de las pericias científicas y las declaraciones de los detenidos.

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