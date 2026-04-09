QUITILIPI DEMORAN A DOS JÓVENES POR INTENTO DE HURTO EN UN PREDIO COMERCIAL

Fueron trasladados a la Comisaría.

El procedimiento se llevó a cabo este jueves alrededor de las 15, luego de que efectivos de la Comisaría de Quitilipi acudieran a un llamado que alertaba sobre la presencia de personas ajenas dentro del establecimiento “Comercial Centro Chaqueño”.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con el sereno del predio, quien manifestó haber observado a dos sujetos recolectando recortes de hierro y cargándolos en bolsas arpilleras. Ante esta situación, se implementó un operativo que permitió localizar a los sospechosos en las inmediaciones.

Los implicados, de 25 y 26 años, fueron interceptados mientras trasladaban varias bolsas con trozos de hierro en su interior. Al no poder justificar la procedencia de los elementos, fueron demorados en el lugar. Asimismo, se procedió al secuestro de los objetos en cuestión.

Tras consulta con la Fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión de ambos en la causa por «Supuesto hurto» y la remisión de las actuaciones a la sede judicial correspondiente.

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