RESISTENCIA  AMENAZA FALSA DE DISPAROS CONTRA UNA ESCUELA

Secuestraron el celular que utilizaron para realizar la amenaza. Desde la Policía llaman a la concientización del uso correcto del 911.

La Policía del Chaco desplegó un fuerte operativo este jueves tras recibir una llamada al Sistema de Emergencias 911 en la que un supuesto “Juanjo López” advirtió que realizaría disparos contra la Escuela N° 2 “Raúl B. Díaz”, ubicada en calles Colón y Ameghino.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 y generó un despliegue importante de recursos humanos y materiales. De inmediato, los efectivos de la Policía del Chaco se trasladaron al lugar para resguardar a alumnos, docentes y vecinos.

Tras entrevistarse con la directora del establecimiento y realizar averiguaciones, se constató que la amenaza había sido realizada en tono de broma por un alumno de 10 años, cursante de quinto grado, quien tenía un teléfono escondido en su mochila.

El dispositivo fue verificado y se confirmó que desde allí se efectuó la llamada a las 14:56, coincidiendo con el registro en la central de emergencias.

La directora se comunicó con los tutores del menor, haciéndose presente su padre en la institución para interiorizarse de lo sucedido.

Mensaje de concientización

El uso indebido del Sistema de Emergencias 911 no solo moviliza recursos policiales y genera alarma social, sino que también puede poner en riesgo la atención de situaciones reales y urgentes. Cada llamada falsa significa tiempo perdido y puede costar vidas.

El 911 es una herramienta vital para proteger a la comunidad. Enseñar a los niños y adolescentes sobre su correcto uso es responsabilidad compartida entre familias, escuelas y sociedad.

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