COLONIA POPULAR: MÁS FAMILIAS CUMPLIERON EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA

Este jueves, el gobernador Leandro Zdero, junto al presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, y la intendente Mariela Soto, encabezaron la entrega de nuevas viviendas en Colonia Popular, en el marco del Plan Provincial Ñachec.

La jornada estuvo marcada por la emoción de las familias beneficiarias, muchas de las cuales esperaron durante años la posibilidad de acceder a su hogar propio. “Es un día de mucha emoción, por estas familias que hoy reciben su casa después de tanto tiempo de espera. Estamos cumpliendo sueños y generando oportunidades en toda la provincia”, expresó el gobernador.

Zdero destacó además el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, el Ministerio de Desarrollo Humano, el IPDUV y el municipio local, que permitió llevar adelante un proceso de adjudicación transparente mediante sorteo público. “Seguimos trabajando para dar respuestas a la demanda habitacional, no solo con viviendas, sino también con entrega de títulos, casas con servicios y distintas operatorias que nos permitan ampliar las soluciones”, agregó.

Por su parte, Berecoechea remarcó la importancia de continuar avanzando en políticas habitacionales: “Es una enorme felicidad ser parte de estos momentos. Ya son miles las familias que han podido acceder a su vivienda o regularizar su situación dominial. Detrás de cada casa hay un gran trabajo conjunto entre distintos actores”.

En tanto, la intendente Soto no ocultó su emoción durante el acto: “Es un momento muy especial. Compartimos la alegría con cada familia que hoy recibe su vivienda. Sabemos lo que significa en estos tiempos y por eso seguimos gestionando para que más vecinos puedan cumplir este sueño”.

Mejoras en infraestructura deportiva

En el marco de la jornada, el Gobernador también concretó la entrega de reflectores de alta potencia y elementos deportivos destinados a la cancha municipal de Colonia Popular. El equipamiento, provisto por Lotería Chaqueña, permitirá mejorar la infraestructura del predio y habilitar su uso en horario nocturno.

Esta iniciativa complementa la entrega de viviendas ubicadas frente al espacio deportivo, consolidando un nuevo núcleo de servicios y recreación para la comunidad, y promoviendo la integración y participación de los vecinos.

Acompañaron al Gobernador, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; la coordinadora provincial de Ñachec, Tamara Silvestri; los diputados provinciales Carlos Salom y Samuel Vargas; autoridades provinciales y municipales.

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