EVITARON QUE UNA MUJER ATENTE CONTRA SU VIDA

Intervino personal de la Comisaría Primera de Barranqueras, y Gendarmería Nacional, condujeron a la ciudadana de 37 años y brindaron contención médica.

En horas de la siesta los efectivos de la Comisaría Primera de Barranqueras tomaron conocimiento sobre una mujer que intentaba arrojarse del puente, inmediatamente se dirigieron al lugar.

Allí, contaron con la colaboración de Gendarmería Nacional y evitaron que la mujer atente contra su vida. La ciudadana fue trasladada al área de salud mental del Hospital Perrando donde recibió atención y contención médica.

Luego contactaron a familiares y la ciudadana de 37 años quedó a su resguardo. Se dio intervención a la Fiscalía en turno.

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