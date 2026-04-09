COMPROMISO ASUMIDO Y TRABAJO TERMINADO EN LA E.E.P. N° 1043

En respuesta a este compromiso, personal de Obras Públicas a cargo de Lucas Rach llevó adelante los trabajos que incluyeron la construcción de la división interna, pintura de la nueva pared y reacondicionamiento general del sector. Además, el equipo municipal aprovechó la intervención para pintar completamente las aulas, dejando los espacios en óptimas condiciones para el normal dictado de clases.