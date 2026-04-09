COMPROMISO ASUMIDO Y TRABAJO TERMINADO EN LA E.E.P. N° 1043
En su visita a la E.E.P. N° 1043, el intendente Pío Sander asumió el compromiso de dar respuesta a diversas demandas planteadas por el equipo directivo, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y la distribución de los grados dentro de la institución educativa.
El pedido se centraba principalmente en la división de un salón amplio mediante placas de durlock, permitiendo crear dos aulas destinadas a alumnos de 2° y 3° grado, optimizando así los espacios para el normal desarrollo de las clases.
En respuesta a este compromiso, personal de Obras Públicas a cargo de Lucas Rach llevó adelante los trabajos que incluyeron la construcción de la división interna, pintura de la nueva pared y reacondicionamiento general del sector. Además, el equipo municipal aprovechó la intervención para pintar completamente las aulas, dejando los espacios en óptimas condiciones para el normal dictado de clases.
En este marco, el intendente Pío Sander señaló que “en la medida que podemos, colaboramos con las instituciones locales llevando soluciones a demandas puntuales, porque entendemos que la educación y el acompañamiento a las escuelas son fundamentales para el desarrollo de nuestra comunidad”.
Directivos y personal de la institución agradecieron la colaboración, la rápida respuesta y la buena predisposición del personal municipal, destacando la importancia de este trabajo que permite mejorar el ambiente educativo y brindar mayor comodidad a los estudiantes y docentes, concretando así un proyecto muy esperado por la comunidad educativa.