AMBIENTE: CONTINÚAN LAS PODAS DE FORMACIÓN EN LOS BULEVARES DE LA CIUDAD

El equipo de poda a cargo de Daniel Nuske, continúa llevando adelante trabajos de poda de formación en las palmeras de los bulevares de la ciudad, con el objetivo de mejorar el desarrollo de las especies, garantizar la seguridad y embellecer los espacios públicos.

Estos trabajos tienen como finalidad ordenar el crecimiento de las palmeras, retirar hojas secas y ramas en mal estado, prevenir riesgos y mantener una imagen urbana prolija y cuidada, contribuyendo al mantenimiento de los bulevares y al cuidado del ambiente.