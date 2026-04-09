CASO TITO LÓPEZ: «LO QUE SE ESTÁ CONOCIENDO ES GRAVE Y MERECE EXPLICACIONES», DIJO RACH

Durante las primeras audiencias del juicio oral por presunto lavado de activos que tiene como principal imputado al dirigente piquetero Ramón «Tito» López, surgieron declaraciones que mencionan a dirigentes políticos de la provincia, entre ellos el exgobernador Jorge Capitanich y la exfuncionaria Marta Soneira, en relación a decisiones vinculadas a tierras y recursos públicos.

Ante esta situación, el intendente de Charata, Rubén Rach, y pidió claridad institucional: «Cuando en una causa judicial aparecen este tipo de menciones, lo mínimo que corresponde es dar explicaciones. La sociedad chaqueña merece transparencia».

Asimismo, el jefe comunal remarcó que se trata de un proceso en curso, pero que no puede ser minimizado desde la política. «No estamos hablando de rumores, sino de un juicio en marcha donde se investigan hechos muy sensibles. La política no puede hacerse la distraída cuando se habla de recursos públicos y responsabilidades», afirmó.

En esa línea, Rach planteó la necesidad de fortalecer la conﬁanza en las instituciones, y expresó: «El Chaco necesita dirigentes que rindan cuentas y que actúen con responsabilidad. Ese es el camino que elegimos, con una gestión de cara a la gente».