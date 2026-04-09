RESISTENCIA: CRONOGRAMA DE ÑACHEC PARA ESTE VIERNES 10 DE ABRIL
En el marco del programa Ñachec, el Gobierno provincial informa el cronograma de entrega de módulos alimentarios que se llevará a cabo este viernes 10 de abril en distintos puntos de la ciudad de Resistencia.
Las entregas se realizarán en los siguientes horarios y lugares:
-De 8:00 a 11:00: Salón de la Iglesia Santa Catalina
Barrios y villas: Santa Catalina, Atlántico Sur, Gonzalito y Universidad.
-De 8:00 a 12:00: Capilla Nuestra Señora de Pompeya
Barrios y villas: Golf Club, Mujeres Argentinas, Marilia y 20 de Septiembre.
-De 9:00 a 12:00: Iglesia Virgen de Lourdes
Barrios y villas: El Tala y Vélez Sarsfield.
-De 8:00 a 12:00: Oficina de Territorio
Barrios y villas: La Rubita.
-De 9:00 a 12:00: Capilla San Cayetano
Barrios y villas: 10 de Mayo y zonas aledañas.
-De 8:00 a 12:00: Iglesia San Pantaleón
Barrios y villas: Palermo II.
Desde la organización se solicita a los beneficiarios concurrir en los horarios establecidos y respetar las indicaciones del personal a cargo, a fin de garantizar una distribución ordenada.