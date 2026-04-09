CHACO LANZÓ EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN TURÍSTICA 2026 PARA FORTALECER EL SECTOR

El Instituto de Turismo del Chaco presentó este jueves el Programa Anual de Formación Turística Provincial y Federal 2026, una propuesta integral orientada a la profesionalización del sector, con el objetivo de elevar los estándares de calidad y consolidar destinos competitivos, sostenibles e innovadores en toda la provincia.

La iniciativa contempla instancias de capacitación tanto presenciales en territorio como virtuales, en articulación con la Secretaría de Turismo de Nación y la Cámara Argentina de Turismo. A nivel local, también se suma la Subsecretaría de Trabajo, Capacitación y Empleo. “Así, la formación continua se constituye en una herramienta clave para mejorar la prestación de servicios, diversificar la oferta y potenciar el arraigo local”, destacó la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli.

En ese marco, adelantó que las capacitaciones federales se desarrollarán de manera virtual, mientras que las instancias provinciales se concentrarán en localidades como Basail y la Isla del Cerrito, promoviendo la participación territorial.

El programa abordará ejes como el desarrollo de capacidades técnicas, herramientas de planificación turística, diseño de productos competitivos y promoción de un turismo sostenible, responsable e inclusivo. Las jornadas incluirán temáticas vinculadas al turismo de naturaleza, cultural, rural, productivo y gastronómico, además de marketing digital, senderismo, astroturismo, observación de aves, turismo rodantero y promoción de destinos. “El plan se enmarca en una política pública orientada al fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo económico y territorial. Invitamos a todos los interesados a participar y profesionalizarse para ser mejores anfitriones”, remarcó Mazzaroli.

De la presentación participaron también la subsecretaria de Empleo, Noel Ibarra; la vicepresidente del Instituto de Turismo, Virginia Zacarías; y el capacitador del organismo, Pablo Vacca.

Más capacitación, financiamiento y apoyo al emprendedurismo

Por su parte, la subsecretaria Noel Ibarra subrayó que el programa contará con el acompañamiento de “Impulsar Chaco”, iniciativa desde la cual se sumarán nuevas capacitaciones disponibles a través de su plataforma.

Las propuestas estarán orientadas al fortalecimiento de capacidades individuales y la formalización del sector, incluyendo contenidos sobre educación financiera, promoción de emprendimientos, formación de anfitriones turísticos, atención al cliente y asistencia virtual con inteligencia artificial.

Ibarra destacó además que el programa no solo apunta a la inserción laboral, sino también al desarrollo del emprendedurismo: “Acompañamos a quienes quieren crecer, apostando a la innovación y la capacitación, y también con financiamiento y recursos humanos”.

En ese sentido, recordó que existen líneas de financiamiento vigentes para el sector, como las del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y programas específicos de emprendedurismo.

Finalmente, el capacitador Pablo Vacca remarcó que la iniciativa busca mejorar la calidad de los servicios turísticos y generar nuevas oportunidades laborales: “La idea es lograr un producto más vendible y sumar herramientas. También apuntamos a reconvertir actividades, como pescadores que puedan convertirse en guías de pesca, generando ingresos y cuidando los recursos naturales”.

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