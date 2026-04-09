INICIÓ UN NUEVO CICLO DEL CURSO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN EL MARCO DE “SOY CHACO TRABAJO”

En el marco del programa “Soy Chaco Trabajo”, coordinado por la directora de la Fundación, María Martina, se dio inicio a las clases de un nuevo ciclo del curso de Reparación de Equipos Informáticos, una propuesta de formación orientada a brindar herramientas técnicas y prácticas para el diagnóstico, mantenimiento y reparación de equipos.

El acto de apertura contó además, con la presencia de la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Moira Carrió, quien tuvo a su cargo el inicio formal de la primera jornada. Durante su intervención, destacó la importancia de la capacitación continua y el desarrollo de habilidades técnicas, en un contexto donde la tecnología ocupa un rol central tanto en la vida cotidiana como en el ámbito laboral.

La nueva comisión está integrada por estudiantes interesados en adquirir conocimientos específicos en el área informática, con el objetivo de mejorar sus oportunidades de inserción laboral y potenciar su desarrollo profesional.

Cabe destacar que los participantes fueron seleccionados entre aquellas personas que, habiendo manifestado interés en la primera convocatoria, no pudieron acceder al curso inicial debido a la alta demanda registrada.

De esta manera, se pone en marcha un nuevo ciclo de formación que apuesta al crecimiento, la innovación y la generación de oportunidades para la comunidad.

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