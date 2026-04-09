POLICIAS ASISTEN A FAMILIAS RURALES TRAS LA CRECIENTE DEL RIO BERMEJO

El operativo incluyó recorridas por tierra y agua y la entrega de alimentos y forraje. Continuará el monitoreo en la zona y descaran inundaciones en aguas verdes.

Un operativo de asistencia y relevamiento se desplegó en un paraje rural cercano a Frías ante la crecida del río Bermejo, donde autoridades confirmaron que no se registraron familias inundadas.

en el paraje Aguas Verdes, ubicado a unos 10 kilómetros de la planta urbana, en el marco de tareas preventivas ante la crecida del río Bermejo. El operativo incluyó recorridas a pie y navegación en una lancha oficial, cubriendo un trayecto aproximado de tres kilómetros bajo la coordinación de la División Patrulla Fluvial.

Durante la intervención, personal de programas provinciales llevó adelante la entrega de módulos alimentarios, además de insumos como alfalfa y maíz, destinados a tres familias de la zona.

Asimismo, efectivos de Bomberos se desplazaron hacia otros sectores del paraje con el objetivo de acompañar la distribución de asistencia.

Las autoridades confirmaron que no se constataron viviendas inundadas ni situaciones de emergencia en el área relevada. No obstante, el dispositivo continuará durante la jornada siguiente como medida preventiva y de monitoreo.

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