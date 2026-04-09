ZONA SUR BUSCAN AL DUEÑO DE UNA BICICLETA RECUPERADA

La Comisaría Séptima de Resistencia en las primeras horas de este jueves, lograron el secuestro de un rodado que había sido abandonado por un sospechoso tras una breve persecución.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 07 de la mañana, cuando el personal de guardia realizaba tareas preventivas por la calle San Lorenzo al 3000, aproximadamente. En ese sector, los agentes observaron a un hombre que circulaba en bicicleta quien, al notar la cercanía del patrullero, tomó una actitud sorpresiva: arrojó el vehículo al suelo y se dio a la fuga a pie, perdiéndose de vista rápidamente.

Detalles del secuestro

En el lugar, se procedió al secuestro preventivo de una bicicleta rodado 29, de color rojo, la cual se encuentra en buen estado. El objetivo de la fuerza es establecer la procedencia del elemento y dar con su legítimo dueño, bajo la causa caratulada preventivamente como «Supuesta Investigación Actuada».

Convocatoria al propietario

Desde la Comisaría Séptima se solicita a la comunidad que, de haber sufrido el robo de un rodado de estas características o conocer a quién le pertenece, se acerquen a la unidad policial ubicada en la jurisdicción o se comuniquen con el servicio de emergencias para acreditar la propiedad y coordinar la entrega.

Se recuerda que para retirar el rodado es necesario presentar documentación técnica (factura de compra o boleto de compraventa) o, en su defecto, realizar la denuncia correspondiente aportando detalles específicos que validen la titularidad.

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