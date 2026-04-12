VIVÍ EL MUNDIAL CON NBCH: HASTA 36 CUOTAS EN PAQUETES MUNDIALES Y 15 CUOTAS SIN INTERÉS EN TELEVISORES

En el año del Mundial FIFA 2026, Nuevo Banco del Chaco tiene una propuesta especial con financiamiento de paquetes para viajar a los partidos y para la compra de televisores con inmejorables condiciones para que más chaqueños puedan de alentar a la Selección Argentina de la mejor manera.

Estas promociones están disponibles para todos los clientes de NBCH, que pueden consultar condiciones y requisitos en la web oficial www.nbch.com.ar En tanto que quienes aún no son clientes pueden sumarse con la apertura de caja de ahorro sin costo, solicitar Tarjeta Tuya y a través de la acreditación de haberes u honorarios, acceder a todos los beneficios del banco chaqueño.

Para más información, está disponible el servicio de atención online en WhatsApp verificado 3624161290, chat web en www.nbch.com.ar y a través de las redes sociales oficiales de Nuevo Banco del Chaco.

TUTELEYA en 15 cuotas

Con la promoción especial de Tarjeta Tuya, los clientes pueden acceder a la compra de televisores en 15 cuotas sin interés, una oportunidad ideal para renovar el televisor y prepararse para disfrutar de uno de los eventos deportivos más esperados del año.

TUTELEYA permite financiar la compra de televisores con Tuya en comercios adheridos de toda la provincia. Los clientes de la tarjeta chaqueña podrán aprovechar las 15 cuotas sin interés para la compra de televisores en los locales y sucursales de Bienestar Confort, Casa Fridda, Cetrogar, Electromisiones, Habitar, La Casa del Ventilador, Musimundo y Navarrete Hogar.

Esta promoción especial está vigente para todas las versiones de la tarjeta: Tuya Tradicional, Tuya Joven, Tuya Pyme y Tuya Pyme Rural. Los comercios adheridos y detalles de la promoción se pueden consultar en el sitio de promociones del banco: nbch.com.ar/promociones

Viajar al Mundial en 36 cuotas

Con la línea Tu Préstamo 36 Mundial, la entidad chaqueña ofrece financiación accesible para la compra de paquetes turísticos al Mundial, con gestión directa en las agencias Comdetur Viajes y Sototur.

La solicitud del préstamo se realiza en las oficinas de las agencias, la financiación está habilitada tanto para activos y pasivos provinciales, así como para profesionales y empleados del sector privado que acrediten haberes en NBCH.

Una vez realizada la solicitud en la agencia, el banco la analiza y luego de la aprobación, el cliente solo debe completar la firma para confirmar el préstamo y avanzar con la compra del paquete.

La línea de préstamos personales de Nuevo Banco del Chaco Tu Préstamo 36 cuotas permite financiar hasta el 100% de productos y servicios en comercios adheridos de toda la provincia. Con plazo de hasta 36 meses y tasa variable según análisis crediticio, esta línea facilita la compra de viajes, motos y bicicletas, materiales de construcción, colchones, náutica y computación.

Tarjeta Tuya

Para solicitar tarjeta Tuya, se puede realizar el trámite de manera online en nbch.com.ar completando el formulario web o acercarse a cualquiera de las sucursales NBCH de la provincia.

Para activar la tarjeta chaqueña se puede llamar al 0800-888-6224 las 24 horas o se puede enviar un mensaje a través del WhatsApp verificado 362 416 1290.

Recomendaciones de seguridad

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

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