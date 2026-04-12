HOMENAJE AL LEGADO DEL DR. RENÉ FAVALORO EN LA PAMPA DURANTE FAC-PREVENT 2026

En el marco de la jornada sobre prevención cardiovascular de precisión «FAC-PREVENT 2026», cuya sede fue la provincia de La Pampa, se realizó hoy un emotivo homenaje al Dr. René Favaloro en el Museo que lleva su nombre en la localidad de Jacinto Arauz.

La ceremonia, organizada por la Federación Argentina de Cardiología (FAC), el respaldo del Gobierno provincial y el municipio local, contó con la presencia del presidente de la entidad; Diego Federico Echazarreta, el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan; el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Gabriela Labourie y el intendente anfitrión, Santiago Goñi. Junto a las autoridades presentes participaron Liliana Favaloro y Roberto Favaloro, profesionales y sobrinos directos del célebre médico y presidentes de la Fundación y de la Universidad Favaloro respectivamente, acompañados por Laura Favaloro, vocal de la Fundación y sobrina nieta del cardiólogo argentino.

El Dr. Diego Echazarreta, presidente de la FAC, destacó que en estos momentos, “en que la virtualidad, las redes, la formación muchas veces impersonal, consideramos que era un buen momento para recuperar mucho de lo que René Favaloro nos transmitió como símbolo y que lo volcó fundamentalmente en su legado. Además, Favaloro vino aquí y dejó todo en la medicina rural y especialmente reivindicó esa forma de hacer medicina que es la cercanía, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, o sea, de punta a punta todo lo que uno puede pedir para un médico».

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