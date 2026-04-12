MIRAFLORES: EL MUNICIPIO ENTREGÓ UNA NUEVA UNIDAD HABITACIONAL EN BARRIO SUR

Durante la tarde de este sábado 11 de abril, el intendente de Miraflores, contador Rafael Frías, encabezó la entrega de una unidad habitacional a la vecina Lorenza Paz, en el Barrio Sur de la localidad.

La vivienda fue construida con recursos propios del municipio, en el marco de una política de asistencia habitacional que ya ha permitido concretar la entrega de otras soluciones similares tanto en el casco urbano como en zonas rurales de la comunidad.

En la misma jornada, el jefe comunal también realizó la entrega de aberturas destinadas a la vivienda del señor Ramírez, vecino de la beneficiaria, reforzando así el acompañamiento a familias de la zona.

Del acto participaron el presidente del Concejo Municipal, Ricardo Ramírez; la secretaria de Gobierno, Ariela Frías; funcionarios municipales y vecinos del barrio, quienes acompañaron este nuevo avance en materia de infraestructura social.

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