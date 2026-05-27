EL MUNICIPIO ASISTE CON PASTURAS A PRODUCTORES AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES

La Secretaría de Producción y Desarrollo Local de Juan José Castelli continúa brindando asistencia a pequeños productores afectados por las intensas lluvias e inundaciones que impactaron en distintas zonas rurales de la región.

Durante la jornada de este martes 26 de mayo, equipos municipales recorrieron sectores comprometidos por el exceso hídrico, donde numerosos productores de los parajes Cabeza de Caballo, Alberdi y La Guardia quedaron aislados y con importantes extensiones de sus campos bajo agua, situación que afectó gravemente las pasturas naturales y puso en riesgo la alimentación de los rodeos ganaderos.

Frente a este escenario, el intendente Pío Sander dispuso la entrega de reservas forrajeras para acompañar a las familias rurales y asistir al sector productivo en este contexto complejo.

El jefe comunal destacó la importancia de la inversión realizada oportunamente por el municipio con la compra de una arrolladora, herramienta que hoy permite almacenar rollos de pasto para situaciones de emergencia.

“Sabemos que durante el invierno la escasez de pasturas se vuelve más crítica y, a esto, hoy se suma la gran cantidad de campos anegados por las lluvias. Haber avanzado en la generación de reservas nos permite asistir rápidamente a los productores y acompañarlos en este difícil momento”, expresó Pío Sander.

Desde la Secretaría de Producción y Desarrollo Local, encabezada por Jessica Kloster, se realizó un relevamiento en las zonas afectadas para identificar las necesidades más urgentes y coordinar la asistencia de manera inmediata.

“Gracias a las reservas de pastura hoy podemos dar una respuesta concreta a los productores. Es una intervención muy importante que ayuda a paliar las dificultades que atraviesa actualmente el sector ganadero”, señalaron desde el área.

Los productores beneficiados agradecieron el acompañamiento del municipio y destacaron además la construcción de represas realizadas en distintos establecimientos rurales, las cuales actualmente se encuentran con su máxima capacidad de almacenamiento de agua, favoreciendo el abastecimiento para los animales.

Durante la recorrida también estuvieron presentes el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y funcionarios municipales, quienes dialogaron con los productores sobre la situación del sector y las acciones que se continuarán implementando para acompañar al campo local.

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