EDUCACIÓN LANZA CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE COMPRENSIÓN DE TEXTOS CON ENFOQUE CIENTÍFICO

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Superior, anunció el lanzamiento del trayecto de formación “Comprensión de Textos: Procesos Cognitivos y Desafíos Actuales”, en el marco del Plan Provincial de Alfabetización y del Programa de Formación Docente Continua y en Servicio 2024-2027 “Red Aprende”.

La propuesta, dirigida académicamente por la doctora Valeria Abusamra junto a su equipo del CONICET, tiene como objetivo fortalecer las prácticas de enseñanza de la lectura desde un enfoque basado en la evidencia científica, entendiendo la comprensión lectora como una competencia transversal a todas las áreas del conocimiento.

El trayecto está destinado a docentes de segundo y tercer ciclo del nivel primario, nivel secundario en todas sus modalidades, educación de jóvenes y adultos (primario y secundario), así como también a docentes sin cargo.

La capacitación se desarrollará bajo modalidad combinada, con seis encuentros virtuales sincrónicos —uno por mes, de mayo a octubre— y actividades asincrónicas a través de la plataforma E-ducativa. El encuentro inaugural se llevará a cabo el próximo 15 de mayo.

Desde la cartera educativa destacaron que esta iniciativa busca brindar herramientas actualizadas para abordar los desafíos actuales en la enseñanza de la lectura, promoviendo estrategias pedagógicas innovadoras y fundamentadas en investigaciones científicas.

La inscripción, asistencia y certificación se gestionarán de manera digital a través del siguiente enlace: https://ces-cha.infd.edu.ar/aula/catalogo.cgi.

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