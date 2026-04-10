VISITA A LA EFA N° 196 DE LA CANGAYÉ: COMPROMISO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN RURAL

El intendente Pío Sander acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, visitó la EFA N° 196 de La Cangayé, invitado por miembros de la Asociación Civil Amigos de la EFA, con el objetivo de conocer en primera persona las necesidades y demandas que atraviesa la comunidad educativa.

Durante la visita, profesores, padres y miembros de la institución dialogaron con el mandatario y expusieron las principales necesidades edilicias, realizando además una recorrida por el predio donde se pudieron observar carencias en aulas, habitaciones del albergue, cocina y sectores comunes, fundamentales para el normal funcionamiento de la escuela.

La EFA N° 196 cuenta con albergue para estudiantes, por lo que se planteó la necesidad de acondicionar aulas, mejorar la cocina, refaccionar el pabellón de alumnos y alumnas y ampliar el pabellón de mujeres, ya que muchos estudiantes viven allí durante la semana y requieren mejores condiciones de infraestructura para su formación y bienestar.

En este marco, los miembros de la Asociación Civil Amigos de la EFA pudieron dialogar con el intendente Pío Sander y acordaron avanzar en la construcción de un nuevo salón, teniendo en cuenta que la institución ya cuenta con parte de los materiales, mientras que el municipio se compromete a aportar la logística y el personal necesario para la obra, permitiendo así sumar un nuevo espacio educativo.

Además, las autoridades de la institución informaron que la EFA N° 196 se prepara para celebrar su 12° aniversario, con un evento previsto para el 18 de abril, una fecha muy importante para toda la comunidad educativa y rural que acompaña el crecimiento de esta institución.

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con la educación rural y el acompañamiento a las instituciones, trabajando de manera conjunta con la comunidad para mejorar las condiciones de enseñanza y brindar más oportunidades a los jóvenes del interior.