CORONEL DU GRATY  ROMPIÓ LA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO, LA AMENAZÓ DE MUERTE Y AGREDIÓ A SUS HIJOS: TERMINÓ DETENIDO

Personal de UPI intervinieron para el resguardo de los niños.

El 21 de enero una mujer denunció a su expareja por lesiones y agresiones. Los agentes de la Comisaría de Coronel Du Graty lo detuvieron en ese entonces, la justicia le puso una prohibición de acercamiento, pero el ciudadano la rompió, fue hasta el domicilio en el que vivían, la amenazó de muerte e hirió a dos de los tres hijos que tienen en común. Cerca de las 00:00 los efectivos detuvieron al sospechoso de 35 años por la causa de “supuestas amenazas y lesiones leves en Contexto de Violencia de Género”.

El personal unidad de la protección Integral de Villa Angela trasladaron a los menores hacia Hospital local, donde examinados al mayor (de 13 años) con un moretón en el abdomen, en la pierna y la rodilla raspada. El del medio (de 11 años) tenía un moretón en el pecho mientras que el más chico (de un año) no presentaba lesiones.

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