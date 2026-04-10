BARBEROS SOLIDARIOS REALIZARON CORTES DE PELO EN EL ANEXO DE PAMPA ARGENTINA

En la jornada de este viernes 10 de abril, el programa Barberos Solidarios se trasladó al anexo de la E.E.P. 578 de Pampa Argentina, dando respuesta al pedido realizado por docentes de la institución, con el objetivo de brindar cortes de pelo gratuitos a niños en edad escolar.

La actividad fue articulada por distintas áreas del municipio, entre ellas Desarrollo Social, Familia e Igualdad de Género y Producción y Desarrollo Local, quienes acordaron llevar adelante esta campaña solidaria destinada a acompañar a los estudiantes y sus familias.