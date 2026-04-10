BARBEROS SOLIDARIOS REALIZARON CORTES DE PELO EN EL ANEXO DE PAMPA ARGENTINA
En la jornada de este viernes 10 de abril, el programa Barberos Solidarios se trasladó al anexo de la E.E.P. 578 de Pampa Argentina, dando respuesta al pedido realizado por docentes de la institución, con el objetivo de brindar cortes de pelo gratuitos a niños en edad escolar.
La actividad fue articulada por distintas áreas del municipio, entre ellas Desarrollo Social, Familia e Igualdad de Género y Producción y Desarrollo Local, quienes acordaron llevar adelante esta campaña solidaria destinada a acompañar a los estudiantes y sus familias.
Durante la jornada, los barberos solidarios realizaron modernos cortes de pelo, compartiendo una mañana llena de alegría junto a los niños, que también pudieron disfrutar de castillos inflables y actividades recreativas, generando un espacio de contención y entretenimiento.
Además, se brindó una charla sobre higiene personal y la importancia del cuidado bucal, promoviendo hábitos saludables desde la infancia. En este marco, se realizó la entrega de cepillos dentales, dentífricos y vasitos, fortaleciendo las acciones de prevención y cuidado de la salud.
Este operativo se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Salud, reforzando el compromiso de promover el cuidado integral de los niños y la concientización sobre la importancia de la higiene y la prevención desde temprana edad.
Participaron el Secretario de Desarrollo Social Javier Bender, la subsecretaria de Familia Igualdad y Género Solange Sander, la secretaria de Producción y Desarrollo local Jessica Kloster.