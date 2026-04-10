TERMINÓ DETENIDO POR PEDIDO DE CAPTURA EN UN OPERATIVO RURAL

Personal de la Sección Rural Sáenz Peña realizó un procedimiento de control en el marco de tareas rutinarias de prevención y controles de personas, bajo la intervención de la Fiscalía Rural y Ambiental de Machagai.

Durante la verificación de datos mediante la plataforma digital SIGEBI, a un ciudadano de 34 años se le detectó una alerta amarilla que motivó la consulta con la División Antecedentes.

Allí se confirmó que el hombre poseía un pedido de aprehensión y detención vigente, emitido en julio de 2024, en una causa de “supuestas amenazas en contexto de violencia de género”.

Ante esta situación, fue trasladado a sanidad policial para ser examinado por el médico de turno y posteriormente derivado a la División Violencia Familiar y de Género Interior Sáenz Peña, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales correspondientes.

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