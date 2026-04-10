EL PUERTO DE BARRANQUERAS CONSOLIDA SU ACTIVIDAD CON NUEVOS ENVÍOS DE SEMILLAS DE GIRASOL

En esta oportunidad, se despacharon semillas de girasol con destino a Reconquista, las cuales habían sido acopiadas meses atrás en los galpones de la terminal portuaria. Asimismo, se enviaron 26 pallets de aceite vegetal de girasol en presentaciones de 1.500 cc y 900 cc.

El Puerto de Barranqueras continúa fortaleciendo su rol estratégico en la región con la concreción de nuevos envíos de producción chaqueña hacia la provincia de Santa Fe. Los operativos se realizaron de manera articulada con la empresa Gama Grupo Comercial, fortaleciendo el trabajo conjunto y la logística regional.

La administradora del puerto, Alicia Azula, destacó la importancia de estas acciones: “Estos envíos reflejan que el puerto está acompañando a los productores y facilitando la salida de la producción chaqueña hacia otros mercados”, expresó.

En la misma línea, remarcó el valor del trabajo articulado: “Venimos consolidando vínculos con el sector privado, lo que nos permite generar más movimiento y oportunidades para la región”.

Además, subrayó el rol del puerto en el desarrollo económico: “El Puerto Barranqueras es una herramienta clave para el crecimiento productivo del Chaco. Cada carga que sale representa trabajo, inversión y desarrollo para nuestra provincia”.

El Puerto de Barranqueras continúa posicionándose como un nodo logístico fundamental, impulsando la producción local y fortaleciendo la conexión con distintos puntos del país.

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