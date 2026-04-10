ZONA INTERIOR OPERATIVO PREVENTIVO: CASI 900 PERSONAS IDENTIFICADAS Y MÁS DE 100 MOTOCICLETAS SECUESTRADAS

Esta madrugada, personal policial finalizó el Operativo de Seguridad Preventiva, desplegado en distintas localidades de la provincia, entre ellas Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata, General San Martín y Juan José Castelli.

Durante el dispositivo se controlaron 825 motocicletas y se identificaron 896 personas. Además, se registró un resultado positivo en el sistema Si.Ge.Bi, lo que permitió la detención de una persona con requerimiento judicial.

En el marco del operativo también se secuestraron 109 motocicletas, se registraron 106 demorados por contravenciones en libertad, 9 detenidos por contravenciones y 2 detenidos por delitos.

Asimismo, se detectaron 42 infractores a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737, con el secuestro de cocaína y cannabis, además de 25 elementos de interés para distintas causas.

El operativo fue coordinado por la Dirección General de Seguridad Interior, con despliegue de personal policial en distintos puntos estratégicos de la provincia.

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