ZONA INTERIOR ALLANAMIENTO POR FAENA CLANDESTINA TERMINÓ CON SECUESTROS

Secuestraron armas, herramientas y otros elementos de interés para la causa.

En el marco de una medida judicial ordenada por el Juzgado de Paz y Faltas local, personal de la Sección Rural Villa Berthet llevó adelante un allanamiento en el barrio Villa Sara, con el acompañamiento del Oficial de Justicia.

El operativo se enmarca en una causa por “supuesta infracción al Artículo 45° de la Ley N° 850-j (Faena Clandestina)”, y se desarrolló durante la mañana del viernes en dos domicilios de la zona.

En el primero de ellos, los agentes secuestraron una balanza tipo reloj con gancho, una escopeta calibre 16 sin marca visible, dos cartuchos del mismo calibre, un machete, tres cuchillos y un pico de trabajo. En el segundo domicilio, en cambio, el resultado fue negativo.

Las actuaciones continúan bajo la intervención del magistrado a cargo, mientras se prosiguen las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación.

Relacionado