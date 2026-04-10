DEMORAN CAMIÓN CON PEDIDO DE SECUESTRO

Era buscado desde la Policía de la Plata.

Esta mañana, personal de la División Patrulla Vial Villa Ángela, logró demorar un camión con pedido de secuestro activo. Era buscado desde Buenos Aires.

El procedimiento tuvo lugar, cuando los agentes que se encontraban apostados en el Puesto Control Santa Silvina ubicados sobre Ruta Nacional 95 kilómetro 941,2, llevaban a cabo control rutinario, demoran el paso de un camión marca Dodge color rojo, guiado por un hombre de 52 años.

Luego de identificarlo, le solicitan las correspondientes documentaciones, determinando a través de la plataforma Digital MIMINSEG-SIFCOP, que el mismo presentaba pedido de secuestro a solicitud de la Policía de La Plata, de fecha 21/05/14.

Por ello, conforme a lo dispuesto por la magistratura en turno, procedieron al secuestro del vehículo y a la notificación de las actuaciones al conductor.

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