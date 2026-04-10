GENERAL SAN MARTIN DETENIDO POR SUPUESTO ABIGEATO QUEDÓ A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA CHAQUEÑA

Lo trasladaron desde la Provincia de Buenos Aires hasta General San Martin.

Una comisión policial regresó a General San Martín tras el traslado de un detenido vinculado a una causa por supuesto abigeato agravado y encubrimiento calificado. El operativo se desarrolló sin incidentes y bajo supervisión judicial.

La comisión designada regresó en la madrugada del viernes luego de trasladar desde la Comisaría de Suipacha (Provincia de Buenos Aires) a un hombre de 42 años. Previo al viaje, el detenido fue examinado por el médico legista de la jurisdicción, quien certificó que se encontraba en condiciones de salud aptas para su movilización.

El operativo se desarrolló sin novedades ni incidentes. Una vez arribado a la ciudad de General San Martín, el investigado fue alojado en la unidad local, quedando a disposición de la magistratura interviniente.

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