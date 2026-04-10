SAENZ PEÑA ESTABA DESAPARECIDO Y LO ENCONTRARON ANDANDO EN BICICLETA
Lo halló el personal de la Comisaría Sexta.
Una mujer de 35 años denunció la desaparición de un joven de 28 ya que no sabía de él desde las 19:30 de ayer. Los agentes de la Comisaría Sexta tomaron el caso y activaron los protocolos pertinentes a la par de iniciada la búsqueda por “La Termal”. Cerca de las 3:30 de la madrugada lo hallaron, estaba sano y salvo por el barrio Mitre.
Los efectivos lo hallaron en calle 12 entre 33 y 35, cuando el ciudadano circulaba en una bicicleta playera. El joven de 28 años se encontraba bien y se desactivó el protocolo de Búsqueda de Personas.