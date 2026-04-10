BASAIL RURALES SECUESTRAN CARNE DE ANIMALES SILVESTRES DURANTE UN OPERATIVO DE CONTROL

En el marco de un operativo de prevención propia llevado a cabo este viernes por la División Rural de Basail, se logró interceptar un cargamento ilegal de fauna silvestre en la zona del Paraje Bajo Méndez.

Alrededor de las 14:30, los efectivos que realizaban controles vehiculares detuvieron la marcha de una motocicleta Honda de 125 cc, de color rojo y sin dominio colocado. El conductor, un joven de 22 años con domicilio en la ciudad de Resistencia, transportaba una bolsa de arpillera que llamó la atención de los uniformados.

Al realizar la inspección del bulto, el personal policial halló aproximadamente 15 kilogramos de productos cárnicos pertenecientes a un ejemplar de carpincho (Capibara). Al solicitarle la documentación y los permisos de caza correspondientes, el sujeto manifestó no poseer habilitación alguna para dicha actividad.

Ante esta situación, se procedió al decomiso de la carne por supuesta infracción a la Ley de Caza N° 1429-R. El infractor fue notificado de las actuaciones legales pertinentes, con intervención directa de la Dirección de Fauna de la Provincia.

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