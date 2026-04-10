SAENZ PEÑA ESCLARECEN EL ROBO A UN COMERCIO DEL ENSANCHE SUR Y RECUPERAN PARTE DEL DINERO

Tras una rápida investigación, efectivos de la Comisaría Sexta lograron recuperar una importante suma de dinero que había sido sustraída de un local comercial el pasado jueves por la noche. El procedimiento derivó en la demora de una mujer y la identificación de su pareja como presunto coautor.

El hecho se originó a raíz de una denuncia radicada en la Comisaría Segunda por una joven de 25 años, propietaria de un comercio ubicado en la intersección de Calle 12 y 19 del Barrio Ensanche Sur. En la denuncia, la damnificada informo que personas desconocidas habían sustraído la suma de 700.000 pesos en efectivo del interior del local.

A partir de tareas investigativas y el aporte de fuentes reservadas, el personal policial logró determinar que los presuntos autores residirían en el Barrio Matadero. Al arribar a un domicilio ubicado en Calle 41 y 30, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 32 años, quien tras varios minutos reconoció su participación en el ilícito junto a su pareja.

De manera voluntaria, la ciudadana hizo entrega de 400.000 pesos, los cuales fueron secuestrados bajo acta formal. Asimismo, se informó que el resto del dinero se encontraría en poder de su pareja, un hombre de 27 años que no se hallaba en la vivienda al momento del operativo.

La mujer fue trasladada a la División Medicina Legal —con custodia de personal femenino de la División Violencia de Género y Familiar— y posteriormente derivada a la Comisaría Segunda por razones de jurisdicción. La causa quedó a cargo del Fiscal N° 1, Dr. Collado, quien dispuso la continuidad de las diligencias para dar con el segundo involucrado.

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