MACHAGAI UNA MUJER FUE DETENIDA TRAS ROBARLE A UN JUBILADO E INTENTAR LA VENTA DE LO ROBADO

Efectivos de la Comisaría de Machagai lograron esclarecer de forma inmediata un robo ocurrido este viernes en el Barrio Maqui, donde procedieron a la demora de una joven de 27 años y a la recuperación de varios elementos de valor pertenecientes a un vecino de 69 años.

El hecho fue denunciado en horas del mediodía por el damnificado, un jubilado residente de la zona, quien relató que durante la madrugada una mujer conocida del barrio ingresó a su domicilio tras violentar una ventana que da a la vía pública. Del interior de la vivienda se llevaron una computadora portátil marca Dell, un par de zapatillas deportivas, alianzas de oro y una campera rompeviento.

Tras la denuncia y el correspondiente acta de constatación en el lugar, el personal de Servicio Externo inició tareas de rastrillaje. El operativo dio sus frutos en las inmediaciones de las calles Corrientes y 2 de Abril, en el Barrio Reserva 3, donde interceptaron a la sospechosa mientras intentaba comercializar los objetos denunciados como sustraídos.

Los elementos fueron secuestrados mediante acta formal y, por disposición del Fiscal N° 1, Dr. César Collado, la mujer fue notificada de su aprehensión en la causa caratulada como «Supuesto Robo». En tanto, los objetos recuperados fueron restituidos a su propietario original.

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