RESISTENCIA: SAMEEP FINALIZÓ LAS OBRAS CLOACALES EN EL BARRIO ESPAÑA Y MEJORA EL SERVICIO PARA LOS VECINOS

La empresa Sameep culminó un operativo integral en el barrio España de Resistencia, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema cloacal y dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos.

Las tareas fueron ejecutadas de manera coordinada por la Gerencia de Servicios y la Gerencia de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, a través de equipos técnicos especializados, bajo la supervisión del Departamento de Higiene y Seguridad. Los trabajos se concentraron en el pozo cloacal ubicado en la intersección de avenida Marconi y Dean Funes, donde se realizaron intervenciones claves como taponamiento con by pass, vaciado, limpieza, desobstrucción y acondicionamiento general de la infraestructura. Además, se instaló una nueva electrobomba de alta capacidad, lo que permitirá mejorar significativamente el sistema de evacuación de efluentes.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó: “El principal objetivo es dar respuestas concretas a los vecinos del barrio España, quienes durante años padecieron inconvenientes por la falta de inversiones. Hoy estamos revirtiendo esa situación con un importante despliegue técnico y humano”.

Las tareas incluyeron también la adecuación de la cañería de impulsión, la instalación de nuevos soportes y anclajes, la puesta en funcionamiento del sistema eléctrico y el ajuste de niveles automáticos, logrando un correcto funcionamiento del sistema de bombeo.

Desde la empresa señalaron que, pese a las dificultades operativas generadas por construcciones que obstruyen espacios comunes, se logró avanzar con los trabajos y concretar una solución a una problemática de larga data.

Por su parte, el gerente de Tratamiento de Efluentes, Adrián Soto, subrayó: “Estas mejoras impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos, optimizando las condiciones de higiene, salubridad y cuidado ambiental”.

DETALLE DE LAS INTERVENCIONES

Entre las acciones realizadas, se destacan el taponamiento con by pass, limpieza del pozo, amurado de un nuevo codo base, trabajos de metalurgia para soportes y anclajes, y la adecuación de la cañería de impulsión de 200 a 160 milímetros.

Asimismo, se llevó adelante la instalación de una electrobomba KSB tipo KRTK 150-400/376, con capacidad de 468 m³/h y una altura de elevación de 23 metros, junto con nuevas conexiones eléctricas y ajustes en el sistema automático.

Finalmente, se retiró el by pass, se restableció el ingreso de líquidos a la red y se verificó el correcto funcionamiento del sistema, con niveles adecuados por debajo de la losa, completando además trabajos de pintura.

Con estas acciones, Sameep consolida una mejora sustancial en el sistema cloacal del barrio, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para la comunidad.

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