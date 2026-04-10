ZDERO INAUGURÓ LA 3ra. CUMBRE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DESTACÓ LA ARTICULACIÓN PARA EL DESARROLLO

Este viernes, el gobernador Leandro Zdero encabezó la apertura de la 3ª Cumbre Chaqueña de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto a la presidente del Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI), Delfina Veiravé. El evento se desarrolló en el Gala Hotel & Convenciones de Resistencia y reunió a universidades, investigadores, empresas y organismos del sector público.

Durante la inauguración, el mandatario provincial remarcó el crecimiento de la convocatoria y subrayó la importancia de articular el conocimiento con el sector productivo. “Unimos el conocimiento con la producción para solucionar los problemas de la región”, expresó.

En ese sentido, destacó que la cumbre se consolida como un espacio clave para integrar el potencial académico con las demandas del desarrollo local. “Aquí confluyen el ámbito académico, el privado y el de la producción; tenemos realmente una fusión de innovación en todo este sector”, afirmó.

Zdero también puso en valor el rol estratégico del ICCTI dentro del Plan de desarrollo provincial, al considerarlo una herramienta fundamental para impulsar soluciones en áreas como el agro, la salud y el ambiente. “Estamos convencidos de que estas son herramientas fundamentales para unir a las universidades e investigadores, y también ofrecer fuentes de financiamiento”, sostuvo.

Asimismo, el gobernador reafirmó el compromiso de su gestión con el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico: “Estamos decididos a construir una provincia con oportunidades, y necesitamos todas las energías, el conocimiento y el esfuerzo de cada sector para potenciar nuestros recursos en cada rincón del Chaco”.

Un espacio de diálogo y visibilización

Por su parte, la presidente del ICCTI, Delfina Veiravé, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó la participación de instituciones, empresas y emprendimientos tecnológicos. “La convocatoria ha sido muy amplia y diversa, superando nuestras expectativas. Este es el objetivo: generar un espacio de diálogo donde distintos sectores puedan visibilizar su aporte al desarrollo del Chaco”, señaló. La cumbre, fue acceso libre y gratuito, ofreció una nutrida agenda de actividades técnicas y divulgativas, entre ellas competencias de becarios e investigadores en formación, además de la presentación de productos y servicios tecnológicos desarrollados en la provincia.

Los ejes temáticos del encuentro fueron centrados en agroindustria, economía del conocimiento, salud y ambiente. La jornada se extendió hasta la tarde con múltiples propuestas orientadas a fortalecer el ecosistema científico-tecnológico regional.

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