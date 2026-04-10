AJUSTE A LAS UNIVERSIDADES: JORNADA DE PROTESTA CON CLASES PÚBLICAS EN PLAZA DE MAYO

En el marco de la jornada de lucha y del Día del Investigador Científico, el prestigioso biólogo molecular Alberto Kornblihtt dio una clase pública mientras que hubo otros paneles y actividades en simultáneo con representantes de diferentes sectores.

Javier Milei con la motosierra.

La jornada incluye exposiciones abiertas y una feria de ciencias organizada en conjunto con ATE Conicet.

Como parte del plan de lucha, los docentes confirmaron que continuarán durante la semana con medidas de fuerza en distintas facultades y sedes.

Así, la movilización en Plaza de Mayo busca instalar el tema en la agenda pública y presionar por una resolución que permita recomponer los salarios y garantizar el normal funcionamiento de las universidades.