BARRANQUERAS DETUVIERON A UN HOMBRE QUE OCASIONABA DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA

Además, los agentes secuestraron un ventilador que llevaba en su poder.

En la mañana de este viernes, personal del Grupo Motorizado Lince, detuvo a un joven de 26 años que ocasionaba un desorden en inmediaciones de Avenida Edison y calle Tatané en la ciudad de Barranqueras.

El ciudadano, llevaba en su poder un ventilador de pie en el cual al momento de consultarle no pudo acreditar la propiedad del electrodoméstico.

Finalmente, el artefacto fue secuestrado y el hombre fue puesto a disposición de la justicia.

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