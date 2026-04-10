¿QUÉ DIJERON LOS NUEVOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE DE ZDERO TRAS ASUMIR?

El gobernador Leandro Zdero tomó juramento este viernes a los nuevos funcionarios provinciales en el Salón Obligado de Casa de Gobierno, tras una reconfiguración del gabinete que se aceleró luego de la salida de Livio Gutiérrez, designado presidente del Nuevo Banco del Chaco. En este contexto, Carim Peche asumió como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro pasó a ocupar la Secretaría General de la Gobernación y Carolina Meiriño quedó al frente de la Secretaría de Coordinación de Gabinete.

En sus primeras declaraciones, Peche planteó la necesidad de tender puentes políticos en un escenario complejo. «Primero y principal un diálogo con la oposición, que hay que tenerlo. Hay que entender que no hay otro camino. Y habla alguien que fue de la oposición y del oficialismo, así que conozco el juego de la política», afirmó.

El flamante ministro remarcó que la coyuntura obliga a priorizar acuerdos por sobre diferencias partidarias. «Creo que llega un momento en que uno debe priorizar el interés de los chaqueños por encima de las cuestiones partidarias y personales de cada uno. Me parece que esto es lo que corresponde», sostuvo.

Además, advirtió sobre el contexto económico y volvió a insistir en la necesidad de consensos. «La situación económica es difícil, no solo en la provincia del Chaco sino en todo el país, y hay que apostar a profundizar el diálogo, lo que no significa que cada uno no defienda sus colores políticos, que lo haga, pero si no entendemos que lo primero son los chaqueños nos estamos equivocando».

Por su parte, Ferro puso el acento en la reorganización interna del Estado y en acelerar los tiempos de respuesta. «Es un cargo que demanda mucha confianza, mucha solvencia técnica pero sobre todo poder decir que queremos que la gestión esté organizada y más rápida», señaló.

En esa línea, explicó cuál será su principal objetivo en esta nueva función. «Lo que me pidió el gobernador es que profundice y acelere los cargos que se venían implementando en la Secretaría General de la Gobernación, que avance con los procedimientos para que sean más rápidos y eficientes, y que se sienta en territorio».

También apuntó a demoras históricas en trámites clave. «Si la administración tarda diez años en darte un título de propiedad de un campo a una persona que está viviendo hace años ahí… Nos pasó de entregar títulos de personas que fallecieron esperando, y se entregó a sus hijos o nietos después de 40 años. Esto no puede pasar y no va a pasar».

Y cerró con una definición de gestión: «Nosotros vamos a darle mayor celeridad, vamos a darle a la gestión más cercanía con la gente. Ya ordenamos, ahora necesitamos avanzar y profundizar».

Finalmente, Meiriño destacó la necesidad de acelerar resultados en esta nueva etapa. «Necesitamos dar celeridad para que las acciones se vean, que es lo que la gente necesita, la respuesta inmediata en esta segunda etapa de gestión», afirmó.

La funcionaria remarcó el trabajo previo dentro del equipo. «Vamos a estar para eso, venimos trabajando todos en conjunto, organizándonos, y creo que esto es lo que el gobernador ve en cada uno de nosotros».

Además, anticipó un ritmo de trabajo más intenso. «Seguiremos profundizando el camino en el que veníamos, seguramente con un poco más de intensidad porque soy bastante inquieta, pero de eso se trata».

En cuanto al escenario provincial, consideró que se abre una etapa distinta. «Entramos en un esquema más positivo en la provincia, respirar para poder ordenarnos y estar un poco más holgados para poder ejecutar la planificación que tiene el gobernador hacia adelante».