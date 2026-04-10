MAKALLE  INTERVINIERON CARGA DE CARBÓN POR IRREGULARIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN

El procedimiento se realizó en un control vial por uniformados de Policía Caminera.

Este mediodía, efectivos de Patrulla Vial y Puestos Camineros intervinieron un camión que transportaba carbón vegetal en el Puesto de Control Caminero de Makallé, tras detectar inconsistencias en la documentación presentada.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 12, cuando los agentes demoraron la circulación de un camión que trasladaba más de cinco toneladas de carbón en bolsas, el conductor exhibio la correspondiente guía de transporte y remito.

No obstante, al verificar la carga, se constató la existencia de una cantidad adicional de bolsas de carbón que no contaban con la documentación respaldatoria exigida.

Finalmente, y ante esta situación, se dio intervención a la Dirección de Bosques Provincial, desde donde se dispuso la intervención de la carga irregular y que el transporte permanezca en el lugar hasta tanto se resuelva su situación.

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